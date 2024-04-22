(Бакашева) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакашева) Татьяна Михайлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1900 ст.

Дата смерти

13.08.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900 ст.

Отец: Бакашев Михаил Александров

Мать: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
02.01.1900 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Поликарп Михайлов (Бакашев) и того же сельца Хотебцова питомка Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
13.08.1902 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.08.1902 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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