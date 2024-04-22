(Бакашева) Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения01.01.1900 ст.
Дата смерти13.08.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
01.01.1900 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
02.01.1900 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Поликарп Михайлов (Бакашев) и того же сельца Хотебцова питомка Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1902 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.08.1902 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд