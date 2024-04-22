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Бакашев Петр Михайлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Бакашев Михаил Александров

Мать: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Васса Борисова

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянский сын Петр Михайлов, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Дуброва, деревни Волкова крестьянская дочь девица Васса Борисова, право... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Сын: Бакашев Павел Петров

Мать ребёнка: Васса Борисова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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