Бакашев Петр Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Жена: Васса Борисова
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянский сын Петр Михайлов, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Дуброва, деревни Волкова крестьянская дочь девица Васса Борисова, право... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.
Сын: Бакашев Павел Петров
Мать ребёнка: Васса Борисова
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно