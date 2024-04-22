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Бакашев Павел Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.03.1908 ст.

Дата смерти

23.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908 ст.

Отец: Бакашев Петр Михайлов

Мать: Васса Борисова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Крещение
04.03.1908 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Федор Григорьев и деревни Пелиховой, той же волости, крестьянина Петра Дмитриева жена Матрона Михайлова Таинство крещения сов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
23.06.1908 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.06.1908 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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