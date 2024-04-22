Бакашев Павел Петров
Место рождения
Дата рождения03.03.1908 ст.
Дата смерти23.06.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908 ст.
Отец: Бакашев Петр Михайлов
Мать: Васса Борисова
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Крещение
04.03.1908 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Федор Григорьев и деревни Пелиховой, той же волости, крестьянина Петра Дмитриева жена Матрона Михайлова Таинство крещения сов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1908 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.06.1908 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд