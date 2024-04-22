Васса Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Борисова

Васса Борисова

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Рузский, Московская область
Запись №22 Деревни Волковой крестьянин Борис Евдокимов и законная жена его Устиния Ферапонтова; оба православного вероисповедания
Крещение
16.08.1885 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь, Орешковской волости, Рузского уезда
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Ферапонтий Емельянов и крестьянская девица Ирина Борисова Таинство крещения совершал священник Михаил Некрасов с псаломщиком Матвеем Зориным
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Бакашев Петр Михайлов

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянский сын Петр Михайлов, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Дуброва, деревни Волкова крестьянская дочь девица Васса Борисова, право... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Сын: Бакашев Павел Петров

Отец ребёнка: Бакашев Петр Михайлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close