Васса Борисова
Место рождения
Дата рождения15.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885 ст.
Запись №22 Деревни Волковой крестьянин Борис Евдокимов и законная жена его Устиния Ферапонтова; оба православного вероисповедания
Крещение
16.08.1885 ст.
Спасская, села Дуброво, церковь, Орешковской волости, Рузского уезда
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Ферапонтий Емельянов и крестьянская девица Ирина Борисова Таинство крещения совершал священник Михаил Некрасов с псаломщиком Матвеем Зориным
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянский сын Петр Михайлов, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Дуброва, деревни Волкова крестьянская дочь девица Васса Борисова, право... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.
Сын: Бакашев Павел Петров
Отец ребёнка: Бакашев Петр Михайлов
Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Петр Михайлов Бокашев и жена его Василиса Борисова; оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно