Александр Владимиров
Место рождения
Дата рождения25.08.1795 ст.
Дата смерти18.08.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1795 ст.
Отец: Владимир Павлов
Мать: Федосия Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Крещение
01.09.1795 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матвей Филиппов, Дарья Филиппова
Бракосочетание
26.10.1817 ст.
Жена: Марфа Агапова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 26(07).10(11).1817г. Женился той же госпожи (Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной), сельца... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1819 ст.
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Матрена Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Прасковья Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1828 ст.
Сын: Леонтий Александров
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.
Дочь: Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.
Дочь: Агриппина Александрова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Бакашев Михаил Александров
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Матвей Александров
Мать ребёнка: Марфа Агапова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1878 ст.
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части III («об умерших»): 30(18).08.1878г. Сельца Хотебцова, крестьянин Александр Владимиров. 84 года, от старости. ... Показать все
Похороны
20.08.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд