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Александр Владимиров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.08.1795 ст.

Дата смерти

18.08.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1795 ст.

Отец: Владимир Павлов

Мать: Федосия Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Крещение
01.09.1795 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матвей Филиппов, Дарья Филиппова
Бракосочетание
26.10.1817 ст.

Жена: Марфа Агапова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 26(07).10(11).1817г. Женился той же госпожи (Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной), сельца... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1819 ст.

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Матрена Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Прасковья Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1828 ст.

Сын: Леонтий Александров

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.

Дочь: Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.

Дочь: Агриппина Александрова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Бакашев Михаил Александров

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Матвей Александров

Мать ребёнка: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
18.08.1878 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части III («об умерших»): 30(18).08.1878г. Сельца Хотебцова, крестьянин Александр Владимиров. 84 года, от старости. ... Показать все
Похороны
20.08.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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