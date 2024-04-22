Прасковья Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Бракосочетание
13.10.1843 ст.
Муж: Тимофей Аввакумов
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №17 13 октября. Вотчины г-жи Бол(о)говской, деревни Ивонина крестьянский сын Тимофей Абакумов, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, сельца Хотебцова, крестьянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно