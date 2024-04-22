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Прасковья Александрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.10.1843 ст.

Муж: Тимофей Аввакумов

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №17 13 октября. Вотчины г-жи Бол(о)говской, деревни Ивонина крестьянский сын Тимофей Абакумов, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, сельца Хотебцова, крестьянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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