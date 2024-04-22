Марфа Агапова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиДо 1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Бракосочетание
26.10.1817 ст.
Муж: Александр Владимиров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 26(07).10(11).1817г. Женился той же госпожи (Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной), сельца... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1819 ст.
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Матрена Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Прасковья Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
Около ?.06.1828 ст.
Сын: Леонтий Александров
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.
Дочь: Агриппина Александрова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Бакашев Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Матвей Александров
Отец ребёнка: Александр Владимиров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864 ст.