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Марфа Агапова

Место рождения

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
26.10.1817 ст.

Муж: Александр Владимиров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 26(07).10(11).1817г. Женился той же госпожи (Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной), сельца... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1819 ст.

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Матрена Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Прасковья Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1828 ст.

Сын: Леонтий Александров

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1831 ст.

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.

Дочь: Агриппина Александрова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Бакашев Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Матвей Александров

Отец ребёнка: Александр Владимиров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1864 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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