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Екатерина Александрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.11.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1831 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Крещение
19.11.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал свой священник с причтом Восприемницею была того ж сельца крестьянина Ивана Спиридонова жена Праскева Владимирова
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Матвей Егоров

Смерть
Неизвестно
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