Екатерина Александрова
Место рождения
Дата рождения18.11.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
18.11.1831 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Запись №105 18 ноября. Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьяна Александры Владимирова родилась дочь Екатерина
Крещение
19.11.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал свой священник с причтом Восприемницею была того ж сельца крестьянина Ивана Спиридонова жена Праскева Владимирова
Бракосочетание
Около 1852
Муж: Матвей Егоров
Смерть
Неизвестно