Матвей Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти08.10.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.
Дочь: Акулина Матвеева
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.
Дочь: Марина Матвеева
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Москва, город федерального значения Москва
Запись №836 19 (22) августа. Иван. Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости и сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и законная его жена Анна Иванова; оба православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Матвеев
Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакашева Анна Иванова
Неточно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1878 ст.
Причина смерти: от чахотки | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста части III («об умерших»: 8(10).10.1878. Сельца Хотебцова, крестьянин Матвей Александ-ров, 37... Показать все
Похороны
11.10.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд