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Матвей Александров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

08.10.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.

Дочь: Акулина Матвеева

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.

Дочь: Марина Матвеева

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Бакашов Филимон Матвеев

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.

Сын: Бакашов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Запись №836 19 (22) августа. Иван. Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости и сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и законная его жена Анна Иванова; оба православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Матвеев

Мать ребёнка: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакашева Анна Иванова

Неточно
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
08.10.1878 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста части III («об умерших»: 8(10).10.1878. Сельца Хотебцова, крестьянин Матвей Александ-ров, 37... Показать все
Похороны
11.10.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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