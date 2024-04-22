Бакашов (Бакашев) Филимон Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874 ст.
Отец: Матвей Александров
Мать: Бакашева Анна Иванова
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Жена: Анна Сергеева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянский сын Филимон Матфеев, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет и прихода села Дьякова, Борисоглебской церкви, деревни Захряпина, крестьянская дочь д... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Сын: Бакашов Василий Филимонов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Запись №15 Сельца Хотебцова, состоящий на службе военной, бывший крестьянин Филимон Матфеев Бакашев и законная жена его Анна Сергеева; оба они вероисповедания православного
Военная служба
1899 ст.
Род войск: Московский Жандармский Дивизионный полк
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.
Сын: Бакашов Александр Филимонов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Москва, город федерального значения Москва
Запись №493 Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова кр. запасный нижний чин Филимон Матвеев Бакашов и законная жена его Анна Сергеева; православного исповедания
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.
Дочь: Лидия Филимоновна
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Запись №5 Деревни Хотебцова крестьянин Филимон Матвеев, (приписка: по народному прозванию Бакашов) и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания (по приписке: "Исправлено по у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно