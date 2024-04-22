Бакашов (Бакашев) Филимон Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашов (Бакашев) Филимон Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Матвей Александров

Мать: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Жена: Анна Сергеева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянский сын Филимон Матфеев, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет и прихода села Дьякова, Борисоглебской церкви, деревни Захряпина, крестьянская дочь д... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Сын: Бакашов Василий Филимонов

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова, состоящий на службе военной, бывший крестьянин Филимон Матфеев Бакашев и законная жена его Анна Сергеева; оба они вероисповедания православного
Военная служба
1899 ст.
Род войск: Московский Жандармский Дивизионный полк
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.

Сын: Бакашов Александр Филимонов

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Москва, город федерального значения Москва
Запись №493 Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова кр. запасный нижний чин Филимон Матвеев Бакашов и законная жена его Анна Сергеева; православного исповедания
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.

Дочь: Лидия Филимоновна

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №5 Деревни Хотебцова крестьянин Филимон Матвеев, (приписка: по народному прозванию Бакашов) и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания (по приписке: "Исправлено по у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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