Бакашева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашева Анна Иванова

Место рождения

Шорново, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

22.03.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шорново, Рузский, Московская область
Место рождения - неточно
Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.

Дочь: Акулина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.

Дочь: Марина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Бакашов Филимон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.

Сын: Бакашов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Александров

Москва, город федерального значения Москва
Запись №836 19 (22) августа. Иван. Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости и сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и законная его жена Анна Иванова; оба православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Александров

Неточно
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
22.03.1905 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
24.03.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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