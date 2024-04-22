Бакашева Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти22.03.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Место рождения - неточно
Рождение ребёнка
07.06.1863 ст.
Дочь: Акулина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.
Дочь: Марина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Отец ребёнка: Матвей Александров
Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.
Отец ребёнка: Матвей Александров
Москва, город федерального значения Москва
Запись №836 19 (22) августа. Иван. Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости и сельца Хотебцова крестьянин Матвей Александров и законная его жена Анна Иванова; оба православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Александров
Неточно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1905 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
24.03.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд