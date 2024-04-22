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Филипп Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Александров

Мать: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.

Дочь: Ефросиния Матвеева

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №5 Деревни Хотебцова собственник крестьянин Филипп Матвеев и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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