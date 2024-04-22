Филипп Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Александров
Мать: Бакашева Анна Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.
Дочь: Ефросиния Матвеева
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Запись №5 Деревни Хотебцова собственник крестьянин Филипп Матвеев и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно