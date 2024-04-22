Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеева

Место рождения

Захряпино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захряпино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.

Дочь: Ефросиния Матвеева

Отец ребёнка: Филипп Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №5 Деревни Хотебцова собственник крестьянин Филипп Матвеев и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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