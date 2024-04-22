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Ефросиния Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1898 ст.

Отец: Филипп Матвеев

Мать: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №5 Деревни Хотебцова собственник крестьянин Филипп Матвеев и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания
Крещение
07.02.1898 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Захряпина крестьянский сын Никита Сергеев и деревни Курова крестьянина Ивана Прохорова жена Марина Матвеева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов
Смерть
Неизвестно
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