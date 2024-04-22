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Александра Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1878 ст.

Отец: Матвей Александров

Мать: Бакашева Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Крещение
23.04.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Никита У(в)аров и крестьянская жена Евдокия Макарова Таинство крещения совершал села Мытников священник Онисим Богоявленский
Смерть
Неизвестно
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