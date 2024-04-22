Александра Матвеева
Место рождения
Дата рождения21.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.04.1878 ст.
Отец: Матвей Александров
Мать: Бакашева Анна Иванова
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Матфей Александров и законная жена его Анна Иванова; оба они вероисповедания православного
Крещение
23.04.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Никита У(в)аров и крестьянская жена Евдокия Макарова Таинство крещения совершал села Мытников священник Онисим Богоявленский
Смерть
Неизвестно