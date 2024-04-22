Анна Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянский сын Филимон Матфеев, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет и прихода села Дьякова, Борисоглебской церкви, деревни Захряпина, крестьянская дочь д... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Сын: Бакашов Василий Филимонов
Отец ребёнка: Бакашов Филимон Матвеев
Запись №15 Сельца Хотебцова, состоящий на службе военной, бывший крестьянин Филимон Матфеев Бакашев и законная жена его Анна Сергеева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.
Сын: Бакашов Александр Филимонов
Отец ребёнка: Бакашов Филимон Матвеев
Москва, город федерального значения Москва
Запись №493 Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова кр. запасный нижний чин Филимон Матвеев Бакашов и законная жена его Анна Сергеева; православного исповедания
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.
Дочь: Лидия Филимоновна
Отец ребёнка: Бакашов Филимон Матвеев
Запись №5 Деревни Хотебцова крестьянин Филимон Матвеев, (приписка: по народному прозванию Бакашов) и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания (по приписке: "Исправлено по у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно