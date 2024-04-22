(Бакашова) Лидия Филимоновна
Место рождения
Дата рождения24.02.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903 ст.
Отец: Бакашов Филимон Матвеев
Мать: Анна Сергеева
Запись №5 Деревни Хотебцова крестьянин Филимон Матвеев, (приписка: по народному прозванию Бакашов) и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания (по приписке: "Исправлено по у... Показать все
Крещение
24.02.1903 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Захряпина крестьянский сын Василий Сергеев и той же деревни крестьянина Никиты Сергеева жена Евдокия Петрова Таинство крещения совершал приходский священник Николай Богоя... Показать все
Смерть
Неизвестно