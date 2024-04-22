(Бакашова) Лидия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакашова) Лидия Филимоновна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.02.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903 ст.

Отец: Бакашов Филимон Матвеев

Мать: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №5 Деревни Хотебцова крестьянин Филимон Матвеев, (приписка: по народному прозванию Бакашов) и законная жена его Анна Сергеева; оба православного вероисповедания (по приписке: "Исправлено по у... Показать все
Крещение
24.02.1903 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Захряпина крестьянский сын Василий Сергеев и той же деревни крестьянина Никиты Сергеева жена Евдокия Петрова Таинство крещения совершал приходский священник Николай Богоя... Показать все
Смерть
Неизвестно
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