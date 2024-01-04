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Бакашов Василий Филимонов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.07.1899 ст.

Дата смерти

19.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1899 ст.

Отец: Бакашов Филимон Матвеев

Мать: Анна Сергеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
25.07.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
19.09.1899 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
21.09.1899 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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