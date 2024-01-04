Бакашов Василий Филимонов
Место рождения
Дата рождения24.07.1899 ст.
Дата смерти19.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1899 ст.
Отец: Бакашов Филимон Матвеев
Мать: Анна Сергеева
Крещение
25.07.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1899 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
21.09.1899 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд