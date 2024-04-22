Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения02.08.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1819 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Крещение
03.08.1819 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен(а) 3-го дня Восприемником был крестьянин Макар Захаров, восприемницею сестра его Праскева Владимирова. Крещение исправляли священник И... Показать все
Смерть
Неизвестно