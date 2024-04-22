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Евдокия Александрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.08.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1819 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №43 2 августа. Сельца Хотебцова у крестьянина Александры Владимирова родилась дочь Евдокея
Крещение
03.08.1819 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен(а) 3-го дня Восприемником был крестьянин Макар Захаров, восприемницею сестра его Праскева Владимирова. Крещение исправляли священник И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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