Агриппина Александрова
Место рождения
Дата рождения16.06.1838 ст.
Дата смерти08.11.1838 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.06.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
(дата крещения в записи не указана) Восприемницею была той же вотчины и сельца солдатка Ольга Агапова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершал Мытников священник Василий Петров Тихомиров. При крещ... Показать все
Рождение
16.06.1838 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1838 ст.
Причина смерти: от кори