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Агриппина Александрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.06.1838 ст.

Дата смерти

08.11.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.06.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
(дата крещения в записи не указана) Восприемницею была той же вотчины и сельца солдатка Ольга Агапова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершал Мытников священник Василий Петров Тихомиров. При крещ... Показать все
Рождение
16.06.1838 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Шестнадцатого дня той же вотчины и сельца (Хотебцово) у крестьянина Александры Владимирова от первозаконной жены его Марфы Агаповой родилась дочь Агрипена.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
08.11.1838 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
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