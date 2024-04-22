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Владимир Павлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Павел Иванов

Мать: Екатерина Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1793 ст.

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: Федосия Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Рождение ребёнка
25.08.1795 ст.

Сын: Александр Владимиров

Мать ребёнка: Федосия Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Прасковья Владимирова

Мать ребёнка: Федосия Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Федосия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1800 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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