Владимир Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Павел Иванов
Мать: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
20.09.1793 ст.
Дочь: Анна Владимирова
Мать ребёнка: Федосия Петрова
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Рождение ребёнка
25.08.1795 ст.
Сын: Александр Владимиров
Мать ребёнка: Федосия Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Прасковья Владимирова
Мать ребёнка: Федосия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Федосия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800 ст.