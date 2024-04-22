Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смерти18.01.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.
Отец: Иван Калинин
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Владимир Павлов
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Степанова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1802 ст.