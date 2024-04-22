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Павел Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

18.01.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: Иван Калинин

Мать: Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Владимир Павлов

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Степанова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
18.01.1802 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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