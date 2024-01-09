Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1734 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1741 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Калинин

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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