Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинин
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинин
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Калинин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно