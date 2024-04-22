Иван Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно