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Иван Калинин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1700 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Около 1734 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1741 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.

Отец: Калина

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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