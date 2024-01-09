Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

26.12.1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Владимир Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
26.12.1793 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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