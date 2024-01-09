Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смерти26.12.1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Владимир Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1793 ст.