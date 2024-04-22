Наталья Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смерти06.11.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Павел Иванов
Мать: Екатерина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Игнатов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1820 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Похороны
07.11.1820 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд