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Наталья Павлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

06.11.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Павел Иванов

Мать: Екатерина Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Игнатов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
06.11.1820 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Похороны
07.11.1820 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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