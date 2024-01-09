Федосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смерти02.01.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1793 ст.
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Павлов
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Рождение ребёнка
25.08.1795 ст.
Сын: Александр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Павлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Прасковья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Павлов
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Владимир Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1832 ст.
На Ваганьковском кладбище в Москве