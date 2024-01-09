Федосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

02.01.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1793 ст.

Дочь: Анна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Рождение ребёнка
25.08.1795 ст.

Сын: Александр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста из части I («о родившихся»): Августа 25-го дня 1795 года, того же графа (Валентина Платоновича Мусина-Пушкина), у крестья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Прасковья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Владимир Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Павлов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
02.01.1832 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
На Ваганьковском кладбище в Москве
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