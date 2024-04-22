Анна Владимирова
Место рождения
Дата рождения20.09.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
20.09.1793 ст.
Отец: Владимир Павлов
Мать: Федосия Петрова
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Крещение
20.09.1793 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещена того ж числа. Восприемницей была той же деревни солдатка Дарья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Агеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно