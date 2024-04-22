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Анна Владимирова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.09.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1793 ст.

Отец: Владимир Павлов

Мать: Федосия Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Той же округи и вотчины и той же деревни (Хотебцово) у крестьянина Владимира Павлова родилась дочь Анна 20 (числа)
Крещение
20.09.1793 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещена того ж числа. Восприемницей была той же деревни солдатка Дарья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Агеев

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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