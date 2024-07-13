Герасим Агеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Агеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
02.10.1814 ст.

Жена: Анна Владимирова

Запись №13 Женился той же госпожи и сельца Хотебцова крестьянский сын Герасим Агеев. Понял за себя того ж сельца крестьянскую дочь-девицу Анну Владимирову. Оба первым браком. Обоих обыск с поручитель... Показать все
Смерть
Неизвестно

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