Герасим Агеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1814 ст.
Жена: Анна Владимирова
Запись №13 Женился той же госпожи и сельца Хотебцова крестьянский сын Герасим Агеев. Понял за себя того ж сельца крестьянскую дочь-девицу Анну Владимирову. Оба первым браком. Обоих обыск с поручитель... Показать все
Смерть
Неизвестно