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Тышлек Михаил Яковлевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /

Мать: Тышлек Евдокия Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
11.07.1871

Жена: Тышлек Василиса Яковлевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1873

Дочь: Фита Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.05.1873

Жена: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.05.1874

Сын: Тышлек Яков Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1878

Сын: Тышлек Павел Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1881

Дочь: Аянот Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1883

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-106,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Барьяхтар Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-186,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Тышлек Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Тышлек Савва Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.02.1891

Сын: Тышлек Федор Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-94,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-220,зап.-61,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
30.03.1899

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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