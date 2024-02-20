Аянот (Тышлек) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Тышлек) Евдокия Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
15.03.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-9,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федор Филипповия Делиев и Домникия Филипповна Катела
Бракосочетание
09.07.1901

Муж: Аянот Федор Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.,дист-40,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Смерть
Неизвестно
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