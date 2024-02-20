Аянот (Тышлек) Евдокия Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
15.03.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-9,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федор Филипповия Делиев и Домникия Филипповна Катела
Бракосочетание
09.07.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.,дист-40,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Смерть
Неизвестно