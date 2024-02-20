Барьяхтар (Тышлек) Василиса Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.07.1885
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-186,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Крещение
02.07.1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-186,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Котела
Бракосочетание
27.01.1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,М/К-1903г.,лист-185,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Барьяхтар Константин Константинович
Отец ребёнка: Барьяхтар Константин Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-35,зап.-74
Смерть
Неизвестно