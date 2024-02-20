Барьяхтар (Тышлек) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар (Тышлек) Василиса Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1885

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-186,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Крещение
02.07.1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-186,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Котела
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Барьяхтар Константин Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,М/К-1903г.,лист-185,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Барьяхтар Константин Константинович

Отец ребёнка: Барьяхтар Константин Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-35,зап.-74
Смерть
Неизвестно
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