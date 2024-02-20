Тышлек Савва Михайлович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти08.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
08.12.1889
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-42,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Похороны
09.12.1889
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1889
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /