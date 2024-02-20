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Тышлек Савва Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

08.12.1889

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
08.12.1889
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-42,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Похороны
09.12.1889
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1889

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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