(Тышлек) Вера Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти08.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.07.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-180,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Похороны
09.07.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /