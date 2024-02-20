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(Тышлек) Вера Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

08.07.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.07.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-180,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Похороны
09.07.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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