(Тышлек) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тышлек) Вера Михайловна

(Тышлек) Вера Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.12.1893

Дата смерти

18.07.1896

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1893

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-220,зап.-61,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Смерть
18.07.1896
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-155,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close