(Тышлек) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Любовь Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

01.12.1906

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
07.03.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Алексей Федорович Делиев и Фотия Ильинична Делиева
Похороны
01.12.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.12.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-203,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10.
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