Тышлек Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Яков Михайлович

Тышлек Яков Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1874

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.10.1894

Жена: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-36,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
02.06.1895

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Тышлек Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.09.1899

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Тышлек Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Тышлек Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Тышлек-Ст. Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Тышлек-Мл. Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.03.1910

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Тышлек Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Тышлек Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close