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(Тышлек) Феодосия Яковлевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.06.1895

Дата смерти

28.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1895

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
03.06.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1895г.,лист-69,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-7. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Катела и Феодосия Кирилловна Цумбек
Смерть
28.01.1897
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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