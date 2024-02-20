(Тышлек) Феодосия Яковлевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения02.06.1895
Дата смерти28.01.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
03.06.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1895г.,лист-69,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-7. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Катела и Феодосия Кирилловна Цумбек
Смерть
28.01.1897
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /