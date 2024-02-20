Тышлек Федор Яковлевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
02.06.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-22,зап.-57,ГАДО,Ф - 426-1-13. | Восприемники: Новоеаракубские поселяне:Иван Ильич Чекарамит и Анна Ильинична Чекарамит.
Смерть
Неизвестно