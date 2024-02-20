(Тышлек) Анна Яковлевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения12.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
13.09.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-124,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-1-8. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Константин Анастасович Катела и жена его Фотия Ильинична Делиева
Смерть
Неизвестно