Тышлек-Ст. Михаил Яковлевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти28.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
16.03.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Филиппа Котела сын-Василий и дочь его-Зиновия
Смерть
28.05.1907
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-52,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-11.
Похороны
29.05.1907
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /