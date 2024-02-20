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Тышлек Иван Яковлевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

26.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
08.01.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-2,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Анастасий Котела и Иван Котела
Смерть
26.08.1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-138,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Похороны
27.08.1905
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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