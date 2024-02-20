(Тышлек) Елизавета Яковлевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения25.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
26.03.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-15,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Капитон Котела и Фотий Ильич Делиев
Смерть
Неизвестно