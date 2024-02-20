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(Тышлек) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1910

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
26.03.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-15,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Капитон Котела и Фотий Ильич Делиев
Смерть
Неизвестно
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