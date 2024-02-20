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Тышлек Григорий Яковлевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
03.11.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-30,зап.-78,ГАДО,Ф - 426 - 1 -9. | Восприемники: Новокаракбские поселяне: Капитон Анастасович Катела и Фотия Ильинична Длиева
Смерть
Неизвестно
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