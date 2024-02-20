Тышлек Георгий Михайлович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
25.10.1812
Дочь: Зинович Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
09.10.1887
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
10.10.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-64,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-5. | Восприемники: Новокаракубские поселяне6 Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Делиева
Бракосочетание
30.10.1905
Жена: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-124,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
07.03.1907
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.12.1910
Сын: Тышлек Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно