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Тышлек Георгий Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1812

Дочь: Зинович Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
09.10.1887

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
10.10.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-64,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-5. | Восприемники: Новокаракубские поселяне6 Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Делиева
Бракосочетание
30.10.1905

Жена: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-124,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
07.03.1907

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.12.1910

Сын: Тышлек Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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