(Тышлек) Зинович Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения25.10.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1812
Отец: Тышлек Георгий Михайлович
Мать: Тышлек Акелина Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
26.10.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
НИколаевская церковь,м/к-1912г.,лист-35,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-13. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Филиппа Котела сын Федор и Татьяна Андреевна Дардур
Смерть
Неизвестно