Тышлек (Тарасикова) Акелина Петровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
25.10.1812
Дочь: Зинович Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1884
Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Бракосочетание
30.10.1905
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-124,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
07.03.1907
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.12.1910
Сын: Тышлек Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно