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(Тышлек) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: Тышлек Георгий Михайлович

Мать: Тышлек Акелина Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
08.03.1907
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-10,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Восприемники: Новокаракбские поселяне;Федор Филиппович Дели и Любовь Ивановна Делиева
Смерть
Неизвестно
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