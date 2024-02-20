Тышлек Яков Павлович / Панеотович /
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1821
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Тышлек Евдокия Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно