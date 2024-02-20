Тышлек Яков Павлович / Панеотович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Яков Павлович / Панеотович /

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Тышлек Евдокия Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно
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