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Тышлек Гагуц Фурси

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск. 1835г.,зап.№ 66
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
До 1819

Муж: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Тышлек Дмитрий Павлович / Паниотович /

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тышлек Илья Павлович / Панеотович /

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тышлек Василий Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно
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